Неаполь, Италия, 18 августа, 2021, 17:49 — ИА Регнум. 18 августа на официальном сайте итальянского футбольного клуба «Наполи» сообщили о подписании однолетнего контракта с 30-летним бразильским центральными полузащитником Хуаном Жезусом. Футболист перешел в неаполитанский клуб на правах свободного агента.

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В прошедшем сезоне Хуан Жезус, выступая за римскую «Рому», принял участие лишь в одиннадцати матчах в рамках итальянской Серии А и Лиги Европы УЕФА.

Примечательно, что за всю профессиональную карьеру Жезус сумел забить лишь два мяча. Первый мяч в своей карьере бразилец забил 19 мая 2013 года в матче 38-го тура Серии А «Интер» — «Удинезе» (2:5). Второй гол Жезус забил в ворота «Сампдории» 11 ноября 2018 года.