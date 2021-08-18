Калуга, 18 августа, 2021, 18:26 — ИА Регнум. На гребном канале «Крылатское» в Москве завершился чемпионат России по академической гребле, в котором приняли участие более 400 спортсменов из 26 субъектов страны. По его итогам спортсмены калужской школы олимпийского резерва по гребному спорту Вячеслава Иванова завоевали семь медалей: четыре золотых, серебряную и две бронзовых. Об этом 18 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве спорта Калужской области.

Фото министерство спорта Калужской области Участники чемпионат России по академической гребле

Первые медали соревнований калужане завоевали 15 августа. Илья Кондратьев с напарником Андреем Потапкиным (Москва) подтвердили свой чемпионский титул 2020 года, заняв первое место в финале двойки парной. Трое калужских спортсменов приняли участие в соревнованиях одиночек, где Александр Туфанюк занял второе место, Алексей Воробьев — третье, а Евгений Горячковский — 16. В финальном заезде класса двойка парного лёгкого веса приняли участие Алексей Некрасов с напарником Антоном Курановым (Казань) и заняли четвертое место. 16 августа Александр Туфанюк занял первое место в заезде одиночка лёгкого веса. Илья Кондратьев в составе сборного экипажа класса четверка парная также взял золото. Алексей Воробьев в сборном экипаже четверка парная занял третье место.

В финальном заезде класса четверка парная лёгкого веса в сборном экипаже приняли участие Александр Туфанюк и Алексей Некрасов. Они взяли золотую медаль. Награждение проводил Вячеслав Иванов — выдающийся советский спортсмен по академической гребле: трёхкратный Олимпийский Чемпион (лодка-одиночка), Чемпион мира (1962), четырёхкратный Чемпион Европы (1956, 1959, 1961, 1964), многократный чемпион СССР, Заслуженный мастер спорта СССР.

Министр спорта области Олег Сердюков, поздравляя спортсменов с выдающимся результатами, отметил, что региональным министерством спорта в 2020 году выделено более полумиллиона рублей на приобретение экипировки для спортсменов школы олимпийского резерва по гребному спорту Вячеслава Иванова. По словам министра, поддержка академической гребли будет осуществляться и в дальнейшем.