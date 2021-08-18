Москва, 18 августа, 2021, 17:45 — ИА Регнум. Страны Европейского союза продолжают страдать от тех же проблем, которые имели место еще при образовании ЕС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа заявил кандидат политических наук Борис Кагарлицкий.

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«Пока ЕС показывает очень слабое восстановление в 2021 году. Ситуация, конечно, выглядит немного лучше, чем в 2020 году, но все равно ничего хорошего. Слабое восстановление при накоплении неразрешенных проблем и росте социального недовольства, — сказал он. — Причем главной нерешенной проблемой является сама еврозона — там соединены страны с объективно разным уровнем экономики и инфляции. А еврозона все усредняет. В итоге одна часть стран страдает от нехватки денег и вынуждена брать все больше и больше кредитов, а другие импортируют инфляцию. Эта проблема, которая была не решена при самом образовании еврозоны, так и остается нерешенной. И негативные ее последствия только накапливаются».

Что касается социального недовольства, то, как пояснил Кагарлицкий, оно отчасти связано с коронавирусом, а отчасти с тем, что перезапуск промышленности (который является объективной необходимостью) пока так и не состоялся.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2021 году экономический рост ЕС составит максимум 3,5−4% и будет больше напоминать отскок после глубокого падения 2020 года.