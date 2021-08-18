Москва, 18 августа, 2021, 17:42 — ИА Регнум. У российских производителей мяса есть важное конкурентное преимущество перед американскими и аргентинскими. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа заявил член комитета по информационной политике регионального отделения «Партии роста» в Самарской области, глава крестьянско-фермерского хозяйства Кирилл Ермоленко. Так он прокомментировал информацию о том, что РФ с января по август 2021 года нарастила экспорт мяса.

Alpha Говядина

«Это только радует и в очередной раз подтверждает, что РФ — аграрная страна, — сказал Ермоленко. — И экспортируя продукцию сельского хозяйства, мы можем пополнять бюджет не хуже, чем от продажи углеводородов или оружия. С другой стороны, наращивая темпы производства говядины, свинины, куриного мяса внутри страны, мы создадим не только дополнительные места, но и массовые производства по выращиванию и переработке мяса. А это, в свою очередь, повлияет на цену внутри страны. Кроме того, мы обладаем уникальным конкурентным преимуществом перед Европой или Америкой, в частности по говядине или баранине. Дело в том, что технология выращивания коров в Америки, Европе отличаются от технологии выращивания коров в РФ».

По словам Ермоленко, российская методика содержания позволяет полностью или практически полностью уйти от затрат на электричество.

«Поэтому в перспективе мы можем насытить говядиной свой рынок и даже направлять излишки на рынок Китая. Что касается конкурентов, то в первую очередь это Аргентина. Но у России и здесь есть преимущество — близкая расположенность к Европе», — сказал Ермоленко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что для российских производителей мяса наиболее привлекательным для развития экспорта выглядит мировой рынок говядины.