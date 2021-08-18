Париж, 18 августа, 2021, 17:41 — ИА Регнум. В ходе лесного пожара, произошедшего на юго-востоке Франции, погибли два человека, ещё 24 пострадали, сообщают 18 августа власти французского департамента Вар.

(сс) Kaibab National Forest Лесной пожар

Ранее в департаменте сообщали об одном погибшем.

«К несчастью, список растёт. Сейчас в нём 24 раненых, в том числе пятеро пожарных. Также с прискорбием сообщаем о смерти двоих человек», — цитирует слова префекта департамента Эванса Ришара телеканал BFMTV.

Напомним, на территории департамента Вар после засухи и жары с 16 августа продолжается крупный лесной пожар, охвативший несколько сот гектаров.