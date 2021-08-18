Москва, 18 августа, 2021, 17:41 — ИА Регнум. Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал указ о назначении Григория Гурова на пост замминистра науки и высшего образования. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Duma.gov.ru Михаил Мишустин

«Назначить Гурова Григория Александровича заместителем министра науки и высшего образования РФ, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

Ранее Гуров занимал должность замглавы Росмолодежи.