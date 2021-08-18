Новосибирск, 18 августа, 2021, 17:40 — ИА Регнум. В Новосибирске по сообщению о ссоре на детской площадке организована доследственная проверка. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Anemone123 Ссора

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о том, что 10 августа в одном из дворов многоэтажного дома по улице Бориса Богаткова в Дзержинском районе дети в возрасте от 8 до 11 лет играли на детской площадке. Без причины 11-летний мальчик стал кидать в детей булыжники и попал в лицо 10-летней девочке», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное.