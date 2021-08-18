Клинцевич: США пытаются дестабилизировать обстановку в Туркестане
Москва, 18 августа, 2021, 17:38 — ИА Регнум. Посредством вывода войск США пытаются дестабилизировать ситуацию в Туркестане. Об этом 18 августа заявил лидер Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Александр Горбаруков ИА REGNUM
США
По мнению эксперта, таким образом Вашингтон пытается ослабить Россию.
«Сегодня цель — дестабилизация среднеазиатского региона с последующими последствиями для России», — сказал Клинцевич.