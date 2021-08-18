Киев, 18 августа, 2021, 17:40 — ИА Регнум. В Киеве днем 18 августа неизвестные избили и выстрелили в прохожего, который в результате полученных травм скончался на месте.

Pixabay.com Убийство

Об этом сообщила национальная полиция Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отмечается, что информацию об инциденте по телефону сообщил один из его очевидцев. На место выехала полиция, кинологи и врачи. Они обнаружили тело мужчины с травмами головы и туловища, вероятно, огнестрельными.

По предварительной информации, на потерпевшего напали, избили и выстрелили в его сторону, после чего сбежали с места преступления.

Полиция ничего не сообщает о ходе расследования и подозреваемых в совершении преступления.

ИА REGNUM напоминает, что 3 августа в Одессе в дворе многоэтажки при схожих обстоятельствах застрелили человека.