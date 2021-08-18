Москва, 18 августа, 2021, 17:37 — ИА Регнум. Рост туристического потока в РФ связан с условиями приема и смягчением ограничительных мер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа заявил замдиректора Института региональных исследований и городского планирования ВШЭ Евгений Плисецкий. Так он прокомментировал информацию о том, что лидером въездного туристического потока в РФ в I полугодии 2021 года оказалась Куба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

«Рост туристического потока из-за границы в Россию во многом обусловлен условиями приема и смягчением ограничительных мер. В том числе Куба стала одной из первых стран, разрешивших туристические поездки для жителей РФ с момента открытия этого направления. В то же время ряд европейских стран до сих пор сохраняют существенные ограничения на приезд граждан России с туристическими целями из-за сложной эпидемиологической ситуации в нашей стране (по оценкам зарубежных надзорных органов)», — сказал Плисецкий.

По словам эксперта, 2021 год, безусловно, можно охарактеризовать с более позитивной точки зрения по сравнению с 2020, когда вводились максимальные ограничения на перемещения, локдауны и прочее.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что одна из главных проблем, которая тормозит приток в РФ иностранных туристов, — это отсутствие регистрации в России иностранных вакцин.