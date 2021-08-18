Челябинск, 18 августа, 2021, 17:37 — ИА Регнум. Участие в программе софинансирования пенсионных накоплений — это способ увеличить размер своей пенсии, сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Челябинской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Напомнив, что в стране продолжает действовать программа государственного софинансирования пенсионных накоплений, ведомство заявило, что, если человек перечисляет на накопительную часть своей пенсии от двух тысяч до 12 тысяч рублей в год дополнительных страховых взносов, «государство удваивает эти деньги», на лицевой счёт будущего пенсионера перечисляется такая же сумма.

Однако эта схема действует только при условии, что «гражданин стал участником программы софинансирования пенсионных накоплений в период с 1 октября 2008 года по 31 декабря 2014 года».

Ведомство добавило, что в этом году «в последний раз произведено софинансирование в отношении лиц, которые вступили в программу и внесли первый взнос в 2011 году».

«Они по-прежнему смогут производить уплату дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, увеличивая её, но уже без софинансирования со стороны государства», — отметили в ведомстве.