Москва, 18 августа, 2021, 17:36 — ИА Регнум. Одна из главных проблем, которая тормозит приток в РФ иностранных туристов, — это отсутствие регистрации в России иностранных вакцин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа заявил глава муниципального округа Тверской в г. Москве Яков Якубович. Так он прокомментировал новость о том, что в январе-июне в России побывали меньше 64,5 тыс. туристов, а то время как в первом полугодии 2019 года их было почти 2 млн.

Russkiydom.su Туризм

«Ограничения, которые были введены в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, включая закрытие границ и прекращение транспортного сообщения, сбили тот импульс, который мы получили в результате успешного проведения ЧМ-2018. Тогда страну посетили армии болельщиков, и все они остались очень довольны уровнем гостеприимства, что нашло отражение в улучшении имиджа России как туристического направления, — сказал Якубович. — В настоящее время ограничения снимаются очень медленно. Одним из тормозов является отсутствие регистрации в России иностранных вакцин, которыми привиты большинство иностранных граждан. Принцип взаимности, которым руководствуются власти, вряд ли уместен, когда речь идёт о здоровье людей. А применительно к данной теме — это барьер, препятствующий открытию авиасообщения и притоку иностранных туристов с их платёжеспособным спросом на российские товары и услуги. Необходимо срочно решить вопрос с признанием всех одобренных ВОЗ вакцин».

Также, по его словам, необходимо снять бюрократические барьеры и существенно облегчить получение российских виз.

«Вообще въездной туризм является мощным инструментом «мягкой силы» государства, что особенно важно в современных геополитических реалиях. Поэтому крайне важно как можно скорее реализовать комплекс мер по снятию всех барьеров и стимулированию потока иностранных туристов в нашу страну», — сказал Якубович.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, во второй половине 2021 года стоит ждать роста выездного туризма из РФ.