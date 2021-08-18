Белгород, 18 августа, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Проверку Белгородского филиала АО «Почта России» проведёт региональная прокуратура. Поводом стали публикации о массовом сокращении сотрудников, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM Почта России

В Сети появилась информация, что в начала августа были уволены 34 сотрудника по контролю кассовых операций. По данным издания «Бел.ру», работы лишились сотрудники Алексеевского, Валуйского, Губкинского, Старооскольского, Шебекинского и Яковлевского почтамтов. В управлении Федеральной почтовой связи по региону заявили, что никого не увольняли, а вакансии вывели за штат из-за автоматизации производства.

Прокуратура совместно с государственной инспекцией труда начала соответствующую проверку. Ход и результаты надзорных мероприятий взяты на контроль руководством надзорного ведомства.