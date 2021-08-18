Москва, 18 августа, 2021, 17:34 — ИА Регнум. Интернет-пользователи сообщают о временном сбое в работе социальной сети «ВКонтакте» днём в среду, 18 августа. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

ВКонтакте заблокирован

Массовые сообщения о неполадках начали поступать около 16:00 по московскому времени. Более половины жалоб было связано с отсутствием доступа к сайту, некоторые также сообщали о проблемах при отправке сообщений и невозможности авторизоваться в учётной записи.

В пресс-службе «ВКонтакте» подтвердили ТАСС информацию о неполадках, отметив, что специалисты компании «оперативно восстановили работу после кратковременного сбоя, сейчас всё работает корректно».