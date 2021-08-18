Москва, 18 августа, 2021, 17:34 — ИА Регнум. В 2021 году стоимость международных грузоперевозок выросла в несколько раз по сравнению с 2020 годом, что сказывается на ценах продовольственных и непродовольственных товаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа заявил руководитель сети магазинов, член «Партии роста» Дмитрий Аверкин. Так он прокомментировал прогнозы о том, что в РФ могут вырасти цены из-за подорожания грузоперевозок.

Trading-china.ru Грузоперевозки

«Стоимость международных грузоперевозок по сравнению с 2020 годом возросла в несколько раз. Повлияло закрытие порта Яньтянь в Китае из-за вспышки COVID-19, — сказала Аверкин. — Соответственно, грузы распределились на авиа‑ и железнодорожные перевозки. Образовались очереди. Наблюдается нехватка грузовых контейнеров. За подъёмом цен на международные перевозки ожидается увеличение тарифов на внутреннем рынке, что, безусловно, повлечёт увеличение цен на продовольственные и непродовольственные товары».

По его словам, увеличение цен на товары будет зависеть от порога маржинальности каждой компании отдельно и возможности бизнеса переложить транспортные затраты на свои плечи.

«В любом случае, увеличение цен скажется на конечном потребителе уже этой осенью. Для сдерживания цен решение одно: временное субсидирование расходов транспортных компаний до уровня 2020 года», — сказал Аверкин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным российских ретейлеров, цены на одежду и обувь в грядущем осенне-зимнем сезоне могут в результате удорожания стоимости перевозок и сырья вырасти как минимум на 10%.