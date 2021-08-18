Москва, 18 августа, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Для российских производителей мяса наиболее привлекательным для развития экспорта выглядит мировой рынок говядины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

(сс)skylark Мясо

«Наиболее привлекательным для развития экспорта является мировой рынок говядины, спрос на который растет по 3,4% в год, где лидерами по импорту являются Китай (почти 30% мирового импорта), США (13,5%), Япония (9,2%), а доля России составляет около 4,4%, — сказал эксперт. — Хотя Россия наращивает экспорт говядины, особенно в Китай, но ее экспортные возможности ограничены по причине устойчивого сокращения производства — по 1% в год на фоне растущего спроса на внутреннем рынке. Поэтому дальнейшее наращивание экспорта говядины без увеличения ее производства приведет к дальнейшему росту цен более высокими темпами, чем прежде».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Рамазанов рассказал, может ли РФ нарастить экспорт свинины и птицы без ущерба для внутреннего рынка.