Грозный, 18 августа, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Руководство грозненского «Ахмата» подтвердило переход 23-летнего польского флангового нападающего Конрада Михаляка в годичную аренду в турецкий «Коньяспор». Также сообщается, что в арендном соглашении предусмотрена опция выкупа футболиста турецким клубом.

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч «Зенит» — «Ахмат»

Конрад Михаляк перешел в «Ахмат» 1 июля 2019 года из польской «Легии» за 1,5 миллиона евро. На данный момент соглашение футболиста с грозненским клубом рассчитано до середины 2023 года.

В прошедшем сезоне Михаляк, выступая за «Ризеспор» на правах аренды, принял участие в 31-м матче турецкой Суперлиги, в котором отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

На данный момент «Ахмат» с шестью очками после четырех сыгранных туров идет на девятой позиции в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. В пятом туре подопечные Андрея Талалаева сыграют с московским ЦСКА. Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».