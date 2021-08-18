Колорадо, США, 18 августа, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Впервые в истории правительство США объявило о нехватке воды в озере Мид штата Колорадо, которое является источником жизни для миллионов жителей юго-запада. Об этом сообщает BBC.

Rsvlts.com Река Колорадо направляется в тунель. Плотина Гувера. 13 ноября 1932

Это происходит на фоне того, как озеро Мид, крупнейшее водохранилище в США, истощается с невероятной скоростью.

Официальные лица связали историческую засуху с изменением климата, объявив в понедельник, 16 августа, о сокращении подачи воды.

Отметим, что на эту воду полагаются около 40 млн человек в США и Мексике.

Напомним, что озеро Мид, которое образовалось недалеко от Лас-Вегаса после строительства плотины Гувера, снабжает водой Аризону, Неваду, Калифорнию и Мексику. Сейчас уровень озера находится на самом низком уровне с момента его образования в 1930-х годах. По прогнозам федеральных властей, к концу 2021 года водохранилище будет заполнено на 34%.