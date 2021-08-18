Москва, 18 августа, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Возможности РФ по производству мяса птицы и свинины создают благоприятные условия для расширения экспорта этой продукции без ущерба для удовлетворения потребностей внутреннего рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

Мясо

«По данным Росстата, производство мяса птицы к 2021 году увеличилось в 2,6 раза по сравнению с 1990 годом, а свинины — 1,2 раза. Среднегодовые темпы прироста производства мяса птицы за последние десять лет составили 5,8%, а свинины — 5,9%. Можно сделать вывод о том, что возможности РФ по производству мяса птицы и свинины создают благоприятные условия для расширения экспорта этой продукции без ущерба для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, — сказал Рамазанов. — Однако на мировых рынках мяса птицы и свинины конкуренция острая. Их экспорт из России растет очень медленно. Лидерство по их экспорту сохраняют Евросоюз, США, Канада и Бразилия, а по импорту — Китай, Япония и Мексика», — сказал Рамазанов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Рамазанов рассказал, какими темпами в РФ прирастает производство мяса.