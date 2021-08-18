Москва, , 17:32 — REGNUM Вывод войск из Афганистана говорит о том, что США меняют свою внешнеполитическую стратегию. Об этом 18 августа заявил лидер Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Также эксперт призвал задуматься над поведением Вашингтона постсоветские страны, которые пытаются выстроить с ними отношения и понять, что США превыше всего ставят только свои собственные интересы.

«Для меня все четко. Сейчас происходит спектакль с далеко идущими политическими интересами. Суть этого сводится к одному — меняется стратегия. И плевать они хотели на друзей. Это, кстати, надо задуматься в Грузии, на Украине, в Молдове. США всегда свои интересы поставят выше. Они не видят людей кроме своих», — сказал Клинцевич.

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