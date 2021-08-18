Тюмень, 18 августа, 2021, 17:30 — ИА Регнум. В Тюменской области число вакцинированных от коронавируса жителей, которые впоследствии заболели COVID-19, не превышает 1%. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Minzdrav.gov.ru Вакцинация

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После получения полного курса вакцинации COVID-19 заболели 0,58%. К 18 августа первым компонентом вакцины от коронавируса в Тюменской области привились около 539 тыс. человек, полностью привиты обоими компонентами более 460 тыс. человек.

На прямой линии глава региона Александр Моор сообщил, что для коллективного иммунитета от новой коронавирусной инфекции необходимо, чтобы привиты были более 03 тыс. тюменцев. Из-за снижения темпов вакцинации, планируется достичь данного показателя к октябрю 2021 года.