Москва, 18 августа, 2021, 17:29 — ИА Регнум. Общий объем производства мяса в РФ имеет положительную динамику, и к началу 2021 года достиг уровня 1990 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа рассказал профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал данные Россельхознадзора о том, что РФ нарастила экспорт мяса.

Jon Sullivan Мясо

«Спрос и цены на мясо со стороны мирового рынка растут более высокими темпами, чем его производство, — сказал Рамазанов. — Это делает экспорт отдельных видов мяса, в первую очередь говядины, для российских производителей более привлекательным, чем удовлетворение потребностей внутреннего рынка. Общий объем производства мяса в РФ имеет положительную динамику, и к началу 2021 года достиг уровня 1990 года, а среднегодовые темпы прироста за последние годы составили 4%».

При этом, как пояснил Рамазанов, в основном рост производства происходил за счет наращивания быстрыми темпами производства мяса птицы и свинины.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, экспорт мясной продукции из Подмосковья в Китай за год вырос в два раза.