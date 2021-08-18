Киев, 18 августа, 2021, 17:28 — ИА Регнум. Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким считает, что боевые действия на территории Донбасса — это «де-юре гражданская война».

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Как сообщают 18 августа украинские СМИ, соответствующее мнение Ким высказывал еще в 2014 году, а сейчас ему пришлось объяснить эту точку зрения.

«Я писал это в контексте того, что оружие в руках украинцев и украинцев. Просто мотивация у них разная. Кто-то отстаивает российские интересы, а кто-то украинские. Гражданство Украины на тот момент было у обоих. Сейчас происходит война де-юре — гражданская война», — пояснил Ким.

ИА REGNUM напоминает, что президентВладимир Зеленский назначил Кима главой Николаевской областной государственной администрации в ноябре 2020 года. До этого Ким был кандидатом в депутаты Николаевского горсовета от партии «Слуга народа», а до похода в политику много лет работал в бизнесе и возглавлял ряд частных предприятий города.