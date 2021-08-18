Москва, , 17:25 — REGNUM Неорганизованный вывод войск из Афганистана и предательство союзников позволит всему миру понять, что представляют из себя США. Об этом 18 августа заявил лидер Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

При этом в России до вывода войск США из Афганистана знала, что у Штатов отсутствуют моральные принципы, уверен участник ток-шоу.

«Последствия от того, что сейчас происходит, показывает цинизм и полное отсутствие моральных принципов взаимодействия с друзьями у США. Мы это видели всегда. Это увидел сейчас весь мир, но они плевать хотели на эти вещи», — сказал Клинцевич.

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