Москва, 18 августа, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Неорганизованный вывод войск из Афганистана и предательство союзников позволит всему миру понять, что представляют из себя США. Об этом 18 августа заявил лидер Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

При этом в России до вывода войск США из Афганистана знала, что у Штатов отсутствуют моральные принципы, уверен участник ток-шоу.

«Последствия от того, что сейчас происходит, показывает цинизм и полное отсутствие моральных принципов взаимодействия с друзьями у США. Мы это видели всегда. Это увидел сейчас весь мир, но они плевать хотели на эти вещи», — сказал Клинцевич.