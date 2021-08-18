Санкт-Петербург, 18 августа, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Инфляция в годовом выражении в июле 2021 года замедлилась в Санкт-Петербурге до 6,5% после 7,0% в июне текущего года. Петербургский показатель замедления оказался наибольшим среди всех регионов Северо-Западного федерального округа (СЗФО), сообщила 18 августа пресс-служба Северо-Западного ГУ Банка России.

Марина Каширская ИА REGNUM Богатый урожай

По мнению аналитиков банка, на замедление инфляции в Петербурге больше всего повлияло увеличение предложения овощей и фруктов, а также исчерпание повышенного спроса на гостиничные услуги после завершения ПМЭФ-2021 и Евро-2020.

Динамику роста цен на продовольствие сдержало поступление нового урожая, объем которого превысил прошлогодний. Однако в сфере непродовольственных товаров сохранялось влияние повышенного спроса и увеличения издержек производителей.

«Заметнее всего это сказывалось на ценах стройматериалов, мебели и легковых автомобилей», — отметили в пресс-службе.

В соседней Ленинградской области годовая инфляция в июле снизилась до 5,9% после 6,3% в июне. Здесь на снижение инфляции повлияло увеличение поставок овощей и стабилизация спроса на туристические услуги.

«Замедлился рост цен на картофель, свеклу, морковь и тепличные огурцы. В годовом выражении подешевели яблоки», — отметили в пресс-службе отделения Банка России по Ленинградской области.

Однако в группе непродовольственных товаров ускорилось подорожание древесно-стружечных плит и обрезной доски на фоне высоких объемов жилищного строительства и производства мебели. При этом с открытием для летнего отдыха ряда зарубежных направлений замедлился рост цен на путевки в санатории и пансионаты Ленинградской области.

В Северо-Западном федеральном округе в целом в июле годовая инфляция замедлилась до 6,3%, а на продовольственные товары — до 6,5%. Снизились темпы роста цен на картофель, тепличные овощи, продолжили снижаться цены на яблоки.

«В России годовая инфляция в июле составила 6,5%, по сравнению с июнем она несколько снизилась. По прогнозу Банка России, годовая инфляция в этом году составит 5,7%-6,2% и снизится до 4,0−4,5% в 2022 году, и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%», — говорится в сообщении Северо-Западного ГУ Банка России.