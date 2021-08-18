Вашингтон, 18 августа, 2021, 17:29 — ИА Регнум. В среду, 18 августа, в федеральном суде США в Нью-Йорке начался судебный процесс над американским певцом R Kelly, обладателем премии Грэмми.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховный суд США

Звезда R&B обвиняется в рэкете, сексуальном насилии и взяточничестве. Мужчина отрицает все обвинения.

Если его признают виновным по всем пунктам обвинения, он может быть приговорен к нескольким десятилетиям тюремного заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, в США женщина обвинила 80-летнего рок-певцаБоба Диланав многократном сексуальном насилии, совершённом в 1965 году, когда ей было 12 лет.