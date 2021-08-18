Киев, , 17:18 — REGNUM В этом году в Умань (Черкасская область Украины) ожидается приезд около 50 тысяч хасидов, которые традиционно прибудут в город для празднования Рош ха-Шана (праздник начала нового года в иудаизме).

Хасиды David Berkowitz

Об этом 18 августа сообщает пресс-служба МВД Украины.

Ситуацию в Умани и подготовку к визиту хасидов в контексте обеспечения безопасности обсудили глава национальной полиции Украины Игорь Клименко и посол Израиля Михаэл Бродский.

«Главная задача — чтобы гости чувствовали себя в безопасности. У нас полное взаимодействие с израильскими полицейскими, которые вместе с нами несут службу в Умани. Национальная полиция и полиция Черкасской области сейчас на усиленном варианте несения службы», — отметил в своем комментарии по итогам встречи глава полиции.

ИА REGNUM напоминает, что в Умани находится могила религиозного деятеля хасидизма цадика Нахмана. В прошлом году правительство Украины запретило хасидам посещать Умань из-за пандемии коронавируса, что привело к целому ряде неприятных ситуаций, в частности, попыткам взять границу штурмом.