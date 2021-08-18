18 августа 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что министр обороны Украины Андрей Таран поздравил олимпийского чемпиона, депутата Рады Жана Беленюка с получением очередного воинского звания старшего лейтенанта и наградил пистолетом Макарова (ПМ).

Оксана Переможенко, , 18:44 — REGNUM 17 августа в министерстве обороны Украины прошло торжественное собрание армейских чемпионов и призеров Олимпиады. В ходе мероприятия министр обороны страны Андрей Таран поздравил золотого медалиста, депутата Рады Жана Беленюка с получением очередного воинского звания старшего лейтенанта и наградил пистолетом Макарова (ПМ), сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Жан Беленюк Andriy Makukha

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Новость обсудили в социальной сети Facebook на странице канала «112 Украина», а также в телеграм-канале «Украина 24/7». Многие задались вопросом, почему олимпийскому чемпиону подарили именно пистолет, к тому же советский пистолет Макарова. Были и те, кто предположил, что такой подарок якобы может быть связан с недавним нападением на Беленюка в Киеве.

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«Это ему подарили, чтобы на улице мог защищаться, не дай Бог националисты нападут», — написал Михаил.

«А чего же не выдали пистолет украинского производства?» — не понимает FlaFel.

«ПМ? Серьезно? Он же родом из СССР. Глока, например, не было?» — поинтересовался Михаил М.

«Чего танк уже не выдали личный, а только пистолет? Популисты…» — пишет Sergey S.

«Если это связано с инцидентом, то так и скажите, мы его вооружили…» — отреагировал Владимир Р.

«Маразм! Кстати, а почему советский ПМ? Дарил бы отечественное или импортное!» — добавил Андрей Б.

Пистолет Макарова Ministry of Defense of Ukraine

«Кто теперь хочет оскорбить Беленюка?..» — иронизирует Nadiya D.

«Капец. В нормальных странах квартиры или машины дарят», — пишет Марина В.

«Советский пистолет в награду. Теперь сам решай свои проблемы со своими обидчиками», — отметил Артем М.

«Надо было сразу танк подарить», — написал Валерий Л.

«Подарок то что надо. У нас на Украине нужно иметь оружие для защиты от нападения, а для чего ещё нужно оружие? Других подарков предоставить не могут, а вот таких на Украине полно», — отреагировала Любовь Б.

«И патроны не забудьте. Чтобы было чем отстреливаться от назойливых», — иронизирует Роман Г.

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