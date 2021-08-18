Кабул, 18 августа, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Экс-президент Афганистана Ашраф Гани, который бежал из страны 15 августа, находится в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает 18 августа CNN со ссылкой на данные министерства иностранных дел.

(сс) Navy Petty Officer 1st Class Dominique A. Pineiro Президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай

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«Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ может подтвердить, что ОАЭ приняли президента Ашрафа Гани и его семью в стране по гуманитарным соображениям», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел ОАЭ, направленном CNN.

Напомним, что делегация, представлявшая правительство Афганистана на переговорах с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре, просит убежища на катарской территории.