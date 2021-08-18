Босния и Герцеговина, 18 августа, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Патриарх сербский Порфирий 18 августа прибудет с визитом в Республику Сербскую (Босния и Герцеговина). Об этом сообщил телеканал РТРС со ссылкой на пресс-службу кабинета члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика.

Spc.rs Церемония интронизации патриарха Сербского Порфирия

Вместе с Додиком патриарха встретит и президент Республики Сербской Желька Цвиянович.

Патриарх Порфирий приедет в город Добой для того, чтобы 19 августа, в день Преображения Господня, которое город празднует как свой церковный праздник, принять участие в праздничной литургии в городском храме Святых апостолов Петра и Павла и пройти в шествии по улицам города вместе с другими православными верующими.

Напомним, что визит патриарха Порфирия в Республику Сербскую — это первый за 83 года визит главы СПЦ в этот регион. 18 сентября 1938 года Добой посетил патриарх Гавриил V, который освятил только что построенный храм Святых Петра и Павла — первый православный храм в городе.