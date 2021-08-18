Воронеж, 18 августа, 2021, 17:07 — ИА Регнум. В Воронеже определен подрядчик для строительства так называемой мегашколы — одного из самых больших учебных заведений в России, сообщили 18 августа в пресс-службе правительства Воронежской области.

Пресс-служба администрации Воронежа Проект «мегашколы» в Воронеже

В пресс-службе администрации Воронежа уточнили, что контракт с ООО «Стройинжиниринг» будет заключен не позднее 31 августа. Подрядчик должен будет возвести здание с переменной этажностью в два — четыре этажа. Общая площадь здания ново школы составит около 60 тысяч квадратных метров.

«Мегашколу» планируют построить на Московском проспекте, учреждение будет рассчитано на 2 860 учебных мест. В школе одновременно будет действовать 110 классов, при этом все дети учиться будут в первую смену. На работу в новую школу придут 220 педагогов. Стоимость строительства — 5,3 млрд рублей.

В мэрии уточнили, что ООО «Стройинжиниринг» создано белорусскими партнерами и зарегистрировано в Семилукском районе. Ранее компания получила право на строительство Стрелицкой школы, на данный момент объект близок к сдаче.

Как сообщало ИА REGNUM, торги по выбору подрядчика для реализации проекта строительства мегашколы объявлялись в мае, цена контракта составляла 3,449 млрд рублей, но в начале июня их признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок.