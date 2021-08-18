Саратов, 18 августа, 2021, 17:08 — ИА Регнум. В водоеме города Саратова днем 18 августа обнаружили тело 47-летней женщины, организована доследственная проверка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Река Волга

По предварительным данным следственного управления СКР по Саратовской области, в реке Волга между второй и третьей опорой автомобильного моста Саратов-Энгельс отдыхающими было обнаружено тело человека, которое извлекли прибывшие спасатели. Личность погибшей установили, ей оказалась 47-летняя жительница Волжского района Саратова.

При внешнем осмотре на теле женщины повреждений не обнаружено. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

ИА REGNUM ранее сообщало, днем 18 июля на городском пляже в 1-м микрорайоне Балаково отдыхала семья с двумя детьми. Мать с четырехлетним сыном находились на надувном матрасе. Внезапно мальчик соскользнул с матраса в воду. Родители пытались спасти ребенка самостоятельно. К ним на помощь поспешили спасатели пляжа, но обнаружить малыша под водой не удалось. Позже тело ребенка подняли со дня водоема водолазы.

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