Санкт-Петербург, 18 августа, 2021, 17:04 — ИА Регнум. 18 августа главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии игроков «сине-бело-голубых» перед старом пятого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22: «Вы видели, у Малкома лицо, как у боксера после поединка? Но я надеюсь, что к игре он будет в строю. Ярослав Ракицкий тренируется в общей группе и, надеюсь, с ним тоже все будет хорошо. Клаудиньо готовится. Все необходимые процедуры соблюдены, он готов играть», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

Vyacheslav Yevdokimov Сергей Семак

21 августа «Зенит» в Уфе на стадионе «BetBoom Арена» сыграет с «Уфой» Алексея Стукалова.

24-летний Клаудиньо перешел в «Зенит» 13 августа после победы на Олимпийских играх со сборной Бразилии U23. «Сине-бело-голубые» заплатили «РБ Брагантино» 12 миллионов евро за трансфер нападающего.

В текущем сезоне Клаудиньо принял участие в 12-ти матчах Паулисты А1 2021, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.