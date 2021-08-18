Ярославль, 18 августа, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Замену асфальта на Октябрьском мосту в Ярославле могут вести по ночам. Об этом заявил директор департамента городского хозяйства мэрии города Ярослав Овчаров.

City-yaroslavl.ru Асфальтировка моста в Ярославле

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что замена верхнего слоя асфальта на мосту планируется в сентябре. Работы пройдут в рамках муниципального контракта по ямочному ремонту. Теперь в мэрии добавляют, что подрядчику предстоит заниматься асфальтировкой моста в ночное время.

«В начале сентября будет заключён муниципальный контракт на проведение ямочного ремонта. В рамках контракта пройдут работы по замене верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на Октябрьском мосту. С согласования сотрудников ГИБДД ремонт дорожного покрытия будет проходить по полосам без полного перекрытия движения автотранспорта. На данный момент прорабатывается вопрос о производстве работ в ночное время», — рассказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Согласно техническому заданию, размещенному на портале госзакупок, подрядчик должен будет организовать двух или трёхсменный режим работы при семидневной рабочей неделе — всё для того, чтобы не ухудшать условия проезда. Аукцион по определению подрядчика состоится 25 августа.