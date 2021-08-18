Москва, 18 августа, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Радикальные и террористические организации в странах Азии и Ближнего Востока зачастую появились при содействии спецслужб США. Об этом 18 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

Таким образом сейчас в Афганистане США пожинают плоды собственных же действий, уверен участник ток-шоу.

«Это (радикальные движения Афганистана — прим. ИА REGNUM) прямой потомок работы американских спецслужб в Афганистане. Это их дети и теперь эти дети грызут горло американской демократии», — сказал Коротченко.