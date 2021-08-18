Москва, 18 августа, 2021, 16:58 — ИА Регнум. 18 августа главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов покинул медицинский штаб национальной команды. Вместе с Безугловым команду покинул также Михаил Бутовский. Об этом сообщило издание Sport24.

Пресс-служба олимпиады «Я — профессионал» Эдуард Безуглов

Михаил Бутовский отметил, что принял решение покинуть сборную России по собственному желанию. Специалист намерен сосредоточиться на работе в медицинском штабе казанского «Рубина», выступающего в Российской Премьер-лиге.

В ближайшее время сборная России примет участие в трех матчах отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 в Катаре. Подопечные Валерия Карпина сыграют со сборными Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).

На данный момент сборная России с шестью очками идет на второй позиции в турнирной таблице группы H.