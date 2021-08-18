Порт-о-Пренс, 18 августа, 2021, 17:34 — ИА Регнум. Около 1,2 миллиона человек, включая 540 тыс. детей, пострадали от землетрясения на юго-западе Гаити, которое произошло 14 августа. Об этом сообщается в отчете UNICEF.

U.S. Geological Survey Землетрясение

В результате землетрясения погиб по меньшей мере 1 941 человек, а еще 6 900 получили ранения. Эта цифра скорее всего вырастет в ближайшие дни после поисково-спасательны работ.

Однако спасатели отмечают, что их работу внезапно затруднило наличие сильных дождей и оползней, которые заблокировали дороги в регионе.

Напомним, что 17 августа страны-доноры и гуманитарные организации активизировали усилия по оказанию помощи стране. Пентагон объявил о создании совместной целевой группы для оказания помощи (USAID) в ликвидации последствий стихийного бедствия, а Организация Объединенных Наций и Европейский Союз выделили Гаити $8 млн и $3,5 млн соответственно.