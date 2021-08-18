Москва, 18 августа, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Россия не станет вводить свои войска в Афганистан. Об этом 18 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

По его словам, заявление о подобных намерениях России, которые начинают звучать на Западе, не соответствует реальному положению дел.

«Да успокойтесь, не собираемся мы в Афганистан входить. Нет у нас таких планов», — адресовал свои слова западным политикам Коротченко.