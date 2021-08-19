Москва, 19 августа, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Предложения предпринимателя Дмитрия Давыдова, касающиеся изменения уголовного законодательства, выглядят очень интересно. Об этом 17 августа заявил директор института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлёв, выступая в рамках работы круглого стола «Стратегические инициативы для развития России. 20 идей Дмитрия Давыдова», который прошел в пресс-центре REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Директор института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлёв

«Предлагаемые решения кажутся мне весьма очевидными. Я имею в виду то, что касается изменения уголовного законодательства, — сказал Журавлев. — Идея автора проста. Заменить по ряду экономических преступлений заключение под стражу на очень большой штраф. Когда штраф является не неким социальным действием и высчитывается из размера заработной платы, а является именно формой наказания. Почему, на мой взгляд, это очень важно? Если в тюрьму попадает мелкий воришка, то он оттуда выходит крупным вором. И ни в одной стране мира система исправления никого не исправила».

Но, как подчеркнул Журавлев, такая система все равна нужна — потому что люди должны понимать, что за все надо платить.

«Но исправлять она никого не исправляет. Поэтому возможность не заключать пусть и преступника (но не закоренелого рецидивиста) в лагерь — это, на мой взгляд, принципиально важно, — сказал Журавлев. — Это непростая задача. Надо четко определить, кого куда. Но, по сути, идея хорошая. Второй аспект: если преступник платит за преступление, то это означает, что пострадавший получит воздаяние. Сегодня воздаяние пострадавшие получают крайне редко. Если тебя ограбили, то это не значит, что тебе вернут награбленное. А если тебя ограбили с помощью высоких технологий, то, скорее всего, вообще ничего не вернут. И предложение Давыдова позволяет включать в приговор не обязательство вернуть деньги, а механизм, который гарантирует этот возврат. Это очень важно, если мы попытаемся хотя бы сделать вид, что у нас есть неотъемлемая собственность. Потому что пока собственность можно отнять и тебе ее никогда не вернут, она не является неотъемлемой».

Как подчеркнул Журавлев, эти два аспекта ключевые.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 17 августа в пресс-центре REGNUM прошел круглый стол на тему «Стратегические инициативы для развития России. 20 идей Дмитрия Давыдова».