Кострома, 18 августа, 2021, 18:02 — ИА Регнум. Костромичка Александра Зайцева выступит на XVI Паралимпийских летних играх в Токио. Об этом сообщает администрация Костромской области.

Https://shkola-golubeva.ru Александра Зайцева

Девушка будет выступать в легкоатлетической дисциплине толкание ядра. Право поехать в Японию спортсменка завоевала по итогам Чемпионата России в Саранске и Чемпионата Европы по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями в Польше. На соревнованиях Зайцева установила национальный рекорд, толкнув ядро на 13 метров 33 сантиметра и первой среди россиян получив золотую медаль в этой дисциплине.

«У нас все отлично, работаем. По две тренировки в день проходит. Настроены на победу!», — рассказал тренер девушки Александр Исайчев.

Паралимпийские игры пройдут в период с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Российскую сборную на них представят более 240 спортсменов из 50 регионов страны.