Киев, , 16:56 — REGNUM Партия «УДАР» мэра Киева Виталия Кличко требует от центральной власти остановить политическое давление через правоохранительные органы.

Кличко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Соответствующее заявление «УДАРА» опубликовано 18 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

В партии Кличко заявили, что многочисленные обыски, которые продолжаются в подразделениях Киевской горгосадминистрации, коммунальных предприятиях столицы Украины и подрядных организациях с мая, являются исключительно «зачисткой политического поля от конкурентов».

«Офис президента видит в Виталии Кличко главного конкурента. Лидер партии «УДАР» имеет один из самых высоких рейтингов доверия украинцев и наименьший среди политиков антирейтинг. Дополнительным стимулом для усиления давления стало объединение с другими политическими силами для консолидации усилий в противодействии некомпетентной власти», — отмечается в заявлении.

Кличко и его соратники призывают международных партнеров отреагировать на действия украинской власти и «помочь вернуть ее на путь законности».

ИА REGNUM напоминает, что накануне очередной конфликт между Кличко и офисом президента произошёл из-за инсталляций «советского периода», которые по указанию президента пытались разместить в центре столицы Украины.

На большой пресс-конференции 20 мая у Зеленского спросили, рассматривает ли он мэра Киева как одного из потенциальных конкурентов на следующих президентских выборах.

«Никто ещё не сказал, что я иду на второй срок», — отреагировал президент, а для ответа на вопрос по сути посоветовал прессе смотреть актуальные данные социологических опросов.