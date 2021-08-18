Белград, , 17:22 — REGNUM Правительство Черногории не смогло унизить Сербию не потому, что не хотело этого, а потому что не смогло бы этого сделать. Так 18 августа министр внутренних дел Сербии Александр Вулин прокомментировал высказывание премьер-министра Черногории Здравко Кривокапича о том, что Черногория не намерена унижать кого-либо, особенно самую близкую страну — Сербию.

Александр Вулин Mediaportal.vojvodina.gov.rs

Вулин считает, что решение властей Мило Джукановича выдворить посла Сербии Владимира Божовича за то, что он рассказал правду о битве при Мойковаце в Первую мировую войну, и есть желание унизить Сербию. Таким же образом Вулин охарактеризовал решение передарить вакцины от коронавируса, которые Белград отправил в Подгорицу, боевикам так называемых Сил безопасности Косово, и принятие в парламенте Черногории резолюции о запрете отрицания «геноцида в Сребренице».

«Правительство Черногории действительно не унизило Сербию не потому, что не хотело этого, а потому, что оно не смогло бы этого сделать. Вместо того, чтобы унизить Сербию, оно унизило само себя», — процитировал телеканал РТС ответ Вулина Кривокапичу.

Напомним, что руководство Сербии и Черногории стало обмениваться острыми публичными заявлениями после того, как Здравко Кривокапич заявил телеканалу Nova, что дату его официального визита в Сербию назначает не только черногорская сторона. Президент Сербии Александр Вучич ответил Кривокапичу, что ему в Белграде всегда рады, но при этом напомнил обо всех спорных моментах в сербско-черногорских отношениях, возникших в последнее время. Кривокапич на это ответил, что у правительства Черногории никогда не возникало желания унизить своего самого близкого соседа — Сербию.