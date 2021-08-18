Москва, 18 августа, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Московский зоопарк 18 августа досрочно приостановил работу в связи с ухудшением погоды. Посетителей попросили покинуть территорию до 16 часов.

Moscowzoo.ru Московский зоопарк

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«Ради вашей безопасности зоопарк сегодня временно закрыл продажу билетов», — сообщает страница парка в Instagram.

При этом информации по открытию пока нет, её разместят дополнительно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и Подмосковье объявлен оранжевый уровень погодной опасности и-за предстоящего ливня с грозой и усиления ветра до 25 м/с.