Москва, , 16:51 — REGNUM То, как США выводят своих военнослужащих и дипломатов из Афганистана, бросая при этом собственных союзников, стало позором, который невозможно будет забыть или исправить. Об этом 18 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Тот факт, что Вашингтон не позаботились об эвакуации жителей Афганистана, которые много лет оказывали США помощь и за что им теперь грозит смерть, эксперт назвал изнанкой американской демократии.

«Это позорный факт, который американцы никогда не смогут смыть со своей репутации. Это позор, это цинизм. Это изнанка американской демократии. Нет никакой демократии по-американски. Есть наглые и циничные американские интересы. И когда в интересах США плюнуть и бросить страну и людей, они это делают без зазрения совести», — сказал Коротченко.

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