Москва, 18 августа, 2021, 20:15 — ИА Регнум. Платформа Perfluence и аналитическое агентство Research Me выяснили, что 80% россиян хотят бросить работу и стать блогерами. Об этом 18 августа пишет издание Inc. Russia.

Блогер

По данным исследования, уволиться с основной работы ради блогерства в основном хотят женщины в возрасте от 18 до 24 лет и мужчины старше 45 лет. Большинство из этих людей (39%) хотели бы зарабатывать в новой сфере не менее 100 тыс. рублей.

Добавим, что большая часть опрошенных (80%) в возрасте от 16 до 24 лет считают TikTok самой перспективной площадкой для блогеров. А вот респонденты в возрасте от 25 до 45 лет (60%) считают таковой соцсеть Instagram.