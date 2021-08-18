Ростов-на-Дону, 18 августа, 2021, 16:41 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело за подделку сертификата о вакцинации, фигуранткой которого стала сотрудница поликлиники №10. По некоторым данным, три человека получили липовые документы о COVID-19.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о вакцинации

Как полагают следователи, с мая по июнь 2021 года 53-летняя сотрудница статистического отдела поликлиники вносила заведомо ложные сведения в журнал учёта и единую информационную систему о якобы сделанных прививках от коронавируса, пишет телеграм-канал «Чё по Ростову?». Женщина получила деньги минимум от трёх человек.

Расследование продолжается.