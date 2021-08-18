Калининград, 18 августа, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Следовало бы вернуть практику безвизовых поездок в Польшу для жителей Калининградской области: Москва предлагает Варшаве пересмотреть своё решение по их отмене, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в Балтийском федеральном университете имени Канта.

Polska-kaliningrad.ru Митинг в Калининграде за возобновление МПП (Мариуш Блащак — замглавы МВД Польши)

Напомнив, что Польша на фоне санкций в одностороннем порядке приостановила действие безвизовых поездок, глава МИД РФ сказал, что поговорил 17 августа с главой Калининградской области Антоном Алихановым.

По итогам этих переговоров, сказал Лавров, есть смысл предложить коллегам из Польши «ещё раз посмотреть на своё решение» по отмене безвиза.

Лавров «Мы бы были заинтересованы в том, чтобы они возобновили действие того соглашения. А параллельно было бы правильно, чтобы ваши литовские соседи тоже согласились на такую договорённость».

Напомним, Польша приостановила возможность безвизовых поездок из Калининградской области 4 июля 2016 г. Этот режим (местного приграничного передвижения — МПП) начал действовать между Калининградской областью и Варминьско-Мазурским и Поморским воеводствами Польши с июля 2012 года.