Калининград, 18 августа, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Следовало бы вернуть практику безвизовых поездок в Польшу для жителей Калининградской области: Москва предлагает Варшаве пересмотреть своё решение по их отмене, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в Балтийском федеральном университете имени Канта.

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Митинг в Калининграде за возобновление МПП (Мариуш Блащак — замглавы МВД Польши)

Напомнив, что Польша на фоне санкций в одностороннем порядке приостановила действие безвизовых поездок, глава МИД РФ сказал, что поговорил 17 августа с главой Калининградской области Антоном Алихановым.

По итогам этих переговоров, сказал Лавров, есть смысл предложить коллегам из Польши «ещё раз посмотреть на своё решение» по отмене безвиза.

«Мы бы были заинтересованы в том, чтобы они возобновили действие того соглашения. А параллельно было бы правильно, чтобы ваши литовские соседи тоже согласились на такую договорённость».
Лавров

Напомним, Польша приостановила возможность безвизовых поездок из Калининградской области 4 июля 2016 г. Этот режим (местного приграничного передвижения — МПП) начал действовать между Калининградской областью и Варминьско-Мазурским и Поморским воеводствами Польши с июля 2012 года.