Москва, 18 августа, 2021, 16:39 — ИА Регнум. США стоит прекратить свои попытки «нести демократию» в Россию. Об этом 18 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

США

Более того, Штатам следует перестать пытаться вмешиваться в дела всех государств на постсоветском пространстве, считает участник ток-шоу. Попытки эти будут несостоятельными после бегства американцев из Афганистана, во время которого они бросили своих союзников, а весь мир облетели кадры, как сотрудничавшие с США афганцы цеплялись руками за шасси улетающих самолетов.

«Сегодня на байки про демократию, которые нам будут рассказывать США, мы в ответ будем им эти кадры показывать. Пусть они не лезут со своей демократией ни в Россию, ни в Белоруссию, ни в другие страны постсоветского пространства. Пусть никуда не лезут», — сказал Коротченко.