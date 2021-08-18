Москва, 18 августа, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о назначении основного этапа Всероссийской переписи населения (ВПН) на период с 15 октября по 14 ноября, сообщает 18 августа пресс-служба Росстата.

Нагрудный знак счётчика Всеобщей переписи населения. 1897

Напомним, ранее проведение ВПН планировалось на период с 1 по 31 октября.

Перенос сроков переписи был сделан по инициативе Росстата, по соображениям более эффективного использования инфраструктуры и персонала, задействованных в проведении Единого дня голосования, который назначен на 19 сентября.

Основной этап Всероссийской переписи населения пройдёт с 15 октября по 14 ноября 2021 года на стационарных участках голосования, а также на портале «Госуслуги» в период с 15 октября по 8 ноября.

Итоги Всероссийской переписи населения планируется опубликовать до конца 2022 года.